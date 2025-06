Caos calendario: derby e Internazionali nello stesso giorno. Nepi attacca

"È evidente come ancora oggi manchi la pianificazione e la sensibilità verso appassionati e tifosi che dello sport sono l'anima e il cuore.

Nepi: “Serve una visione condivisa per i grandi eventi sportivi”

Colpisce vedere come è stato programmato il calendario di serie A: Lazio-Inter, l'eventuale finale di Coppa Italia e poi il derby Roma-Lazio che si giocherà lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis 2026". E' il commento all'ANSA dell'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris sulla concomitanza del derby di Roma in occasione della finale degli Internazionali.

"In quei giorni al Foro Italico ci saranno oltre 400 mila persone - aggiunge - Nonostante il grande lavoro di prevenzione e pianificazione fatto dalla Questura di Roma e da tutte le forze dell'ordine e l'aver comunicato con largo anticipo le date degli Internazionali di tennis del prossimo anno, si è ancora una volta guardato solo alle singole personalità non facendo sistema l'uno con l'altro. La mancanza di programmazione sui grandi eventi crea solo ed esclusivamente un effetto divisivo che danneggia gli sportivi, gli appassionati e l'intera città.

Caos calendario: derby e Internazionali nello stesso giorno

Manca la volontà di perseguire un obiettivo comune e di dare vero valore all'effetto moltiplicatore insito nello sport".

(ANSA).