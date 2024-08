CdS | Dia dentro o fuori: la Lazio aspetta una risposta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo l'incontro di questa notte con gli agenti di Dia, Fabiani ha presentato una proposta con la palla che passa in mano a questo punto al senegalese.

L'accordo con la Salernitana

La Lazio la quadra con la Salernitana l'ha già trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni e la contropartita Gonzalez.

Depositphotos

Il nodo commissioni ed ingaggio

Pare che il procuratore di Dia abbia sparato alto con l'ingaggio e le commissioni, ieri Fabiani in conferenza stampa ha lasciato intendere che non vuole tirare per le lunghe la trattativa. Entro oggi dopo aver rinegoziato e ridefinito la proposta, qualora venisse accettata, si potrebbe procedere con la firma del contratto.