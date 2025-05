Lazio-Juventus, attenzione ai cartellini: chi rischia di saltare l'Inter

All’Olimpico per sognare la Champions



Sabato 10 maggio la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per affrontare la Juventus in un match cruciale per le proprie ambizioni europee. La squadra di Marco Baroni non può permettersi passi falsi: l’unico obiettivo è la vittoria, fondamentale per restare in corsa per un posto in Champions League.

Cartellini pesanti in vista di San Siro



Oltre al risultato, Baroni dovrà tenere d’occhio anche la situazione disciplinare. Sono infatti quattro i giocatori diffidati: Zaccagni, Rovella, Belahyane e Pellegrini. Un’eventuale ammonizione significherebbe saltare il prossimo big match contro l’Inter a San Siro, un dettaglio che potrebbe pesare sul piano tattico e sulle rotazioni.