Lazio-Juventus, i convocati di Baroni: la decisione di Tavares

Lazio-Juventus, i convocati di Baroni

Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Juventus all’Olimpico. Per lo scontro Champions Baroni ha scelto i giocatori da portare in campo e in panchina, diramando la lista dei convocati. Ancora assente Nuno Tavares, out per problemi muscolari e non ancora disponibile.

Di seguito la lista

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.