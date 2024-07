Clamorosa indiscrezione dalla Turchia: "Raggiunto l'accordo per la cessione di Immobile..."

Inizia ufficialmente oggi la stagione 24/25 della Lazio: poco fa si è conclusa la conferenza stampa di presentazione di Baroni e questa mattina si sono svolte le visite mediche di rito dentro il centro sportivo di Formello. Saranno tanti i temi che andranno analizzati soprattutto dopo le parole del mister e quelle del presidente Claudio Lotito, intanto però dalla Turchia è arrivata una clamorosa indiscrezione.

Fraioli

L'indiscrezione dalla Turchia su Immobile al Besiktas

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Gökmen Özcan, Lazio e Besiktas avrebbero raggiunto l'accordo per la cessione a parametro zero di Ciro Immobile, con il capitano biancoceleste che sarebbe addirittura prossimo ad un trasferimento ad Istanbul. In attesa di conferme anche dai media italiani è una pista che andrà tuttavia.

Questo il contenuto del post pubblicato da Gökmen Özcan sul proprio profilo X

Il Beşiktaş ha raggiunto l'accordo con la Lazio per la cessione a parametro zero di Ciro Immobile. L'attaccante italiano dovrebbe essere portato a Istanbul il prima possibile dopo gli acquisti ufficiali.

Il post su X