Lazio, inizia il ritiro a Formello per la rosa biancoceleste: il programma completo

Dopo le visite mediche ed i test atletici apre le porte il ritiro della Lazio nel centro sportivo di Formello dove, a causa della campagna acquisti bloccata, il Comandante Maurizio Sarri rincontrerà la rosa della stagione passata.

Ritiro a Formello: orari e dettagli

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, date le alte temperature la preparazione comincerà alle ore 7:30, in modo tale da sfruttare le ore più fresche della mattina, mentre alle 8:45 la rosa si recherà nello spogliatoio e alle 9:30 tutti in sala video. Dopo il pranzo alle ore 12:45 si chiuderà il programma della mattina. Nel pomeriggio, invece, comincerà la seconda fase di allenamento, infatti, alle 16:30 c'è la merenda e alle 17:15 Il ritrovo nello spogliatoio, mentre la preparazione partirà dalle ore 18:00 al Fersini, dove sarà presente anche la stampa. La giornata terminerà verso le 20:45, orario in cui la rosa biancoceleste sì riunirà per la cena.

Lazio: il programma delle amichevoli

Le visite mediche ed i test atletici sono terminati, il ritiro è cominciato e le amichevoli si avvicinano, infatti, il 26 luglio la rosa biancoceleste scenderà in campo contro l'Avellino a Frosinone. Il programma continuerà il 30 luglio e il 2 agosto, giornate in cui la Lazio sarà occupata ad affrontare due squadre turche, prima il Galatasaray e poi il Fenerbahce, che inizieranno il Campionato il 10 agosto e perciò saranno più avanti nella preparazione. Il 9 agosto, pochi giorni prima dell'inizio della Premier League, le aquile se la vedranno con il Burnley, dove rincontreranno l'ex biancoceleste Loum Tchaouna, e il 16 agosto le amichevoli si chiuderanno con il match contro l'Olympiacos a Rieti. Il 24 agosto, invece, il Campionato di Serie A aprirà le porte e la Lazio si recherà allo stadio Sinigaglia per affrontare il Como.