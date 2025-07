Lazio, si punta al record di abbonamenti: nel pomeriggio via alla vendita libera

Quest'estate è molto fredda per il mondo laziale, campagna acquisti bloccata, con il tecnico all'oscuro, nuove maglie spoilerate, presentazione ufficiale di Maurizio Sarri prima chiusa alla stampa e successivamente rinviata e un errore nel video del secondo giorno di visite mediche pubblicato dalla Lazio sui social, fortunatamente ci pensano i tifosi a riscaldare l'atmosfera e a far sentire tutto il loro sostegno alle aquile e al Comandante, che ha deciso di restare a bordo della nave.

Abbonamento Lazio: si punta al record

La Lazio aveva cominciato nel migliore dei modi la stagione 24/25, tuttavia, nel 2025 si è verificato un crollo delle prestazioni e delle vittorie in casa, forse anche a causa dell'addio detto a Olimpia, l'eliminazione ai quarti di finale contro il Bode-Glimt e la mancata qualificazione in Europa. Una situazione disastrosa che non ha fermato l'amore dei tifosi laziali, i quali hanno risposto presente e, come riportato da Il Messaggero, 19.386 sostenitori delle aquile hanno rinnovato il loro abbonamento, un numero molto più alto dei 12.200 dello scorso anno. Nonostante il risultato peggiore del decennio, si può puntare a superare il record dell'era Lotito, vale a dire i 30.333 tesserati della stagione 2023/2024. Il dato è impressionante, soprattutto perché nell'ultima stagione senza Coppe europee (2016) gli abbonati non raggiunsero i 6.000.

Abbonamento Lazio: comincia la vendita libera

Dopo la prima fase di rinnovo, oggi a partire dalle ore 16:00 apre la vendita libera e i tifosi avranno 38 giorni di tempo per decidere se abbonarsi o meno, infatti, la campagna chiuderà il 20 agosto alle ore 23:59. Inoltre, mentre un terzo dello Stadio Olimpico è stato riempito durante la prima fase, la Tribuna Monte Mario è ancora semi-deserta, proprio per questa ragione la Società ha in programma vari progetti per far sì che anche il settore più caro si riempi.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del tifo organizzato a Radio Laziale riguardo gli abbonamenti