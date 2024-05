Faccia a faccia tra squadra e Tudor: confronto alla ripresa degli allenamenti

La Lazio si fa rimontare per la settima volta in questa stagione e, con il pareggio del Monza arrivato al termine della partita, butta all'aria altri 2 punti che avrebbero accorciato la distanza con la Roma. Tudor ha definito la gara come “la peggiore della sua gestione”, ma è da sottolineare che la prestazione della squadra è cambiata anche in seguito ai suoi cambi.

Il peso dei cambi

Il cambio di Zaccagni nel primo tempo è stato dettato da un primo cartellino giallo e dai seguenti falli di gioco del calciatore che avrebbero potuto portarlo all'espulsione, ma quelli in contemporanea di Kamada e Luis Alberto hanno azzerato qualsiasi tentativo di ripartenza.

Domani il confronto

La squadra è tornata in balia dei suoi black out mentali e, come scrive il Corriere dello Sport, domani ci sarà un confronto tra tecnico e squadra, con Tudor che chiederà spiegazioni per quanto visto a Monza.