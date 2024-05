Floccari esulta per la permanenza del Monza Primavera in Serie A: "Obiettivo raggiunto"

Così come la Serie A, anche i campionati Primavera stanno volgendo al termine. La Lazio festeggia i matematici playoff validi per giocarsi lo scudetto, ma c'è anche un altro ex Lazio che esulta, seppur per un traguardo differente.

Sergio Floccari, ex attaccante biancoceleste, ricopre al momento il ruolo di Coordinatore Tecnico della Primavera del Monza e la squadra lombarda ha raggiunto questo fine settimana la salvezza matematica, dunque anche il prossimo anno giocherà in Primavera 1.

La gioia di Floccari

Floccari ha festeggiato questo traguardo sui social a cui ha affidato il suo pensiero in questo momento importante:

“E’ vero quando si dice che quel che conta è il percorso, con le sue cadute e con la voglia sempre di rialzarsi! così si diventa VINCENTI. Grazie ad un gruppo fantastico, obiettivo raggiunto!⚪️🔴”

I complimenti del suo ex compagno di squadra

Tra i vari complimenti nei commenti del post troviamo anche quelli di Stefan Radu, suo ex compagno di squadra alla Lazio: