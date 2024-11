Dopo la partita Lazio-Bologna, un’attesa sfida di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il Presidente della Lazio Claudio Lotito. La partita è stata combattuta e difficile con una Lazio determinata ad ottenere la l’ennesima vittoria consecutiva in campionato in quella che è stata la prima partita dopo la sosta delle Nazionali e che i biancocelesti hanno provato a vincere per aprire positivamente il ciclo di partite, all’insegna dell’entusiasmo e del coinvolgimento di tutta la squadra. La vittoria avrebbe avuto un valore importante per entrambe le squadre, determinate nel portare avanti gli obiettivi stagionali e i risultati positivi ottenuti finora. La partita, però, l’ha vinta la Lazio grazie ai goal, nel secondo tempo, di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru.

