Lazio-Bologna, Rovella a LSC: “Serata perfetta. La lazialità…”

Continua il grande momento di forma di Nicolò Rovella, altra grande prestazione del centrocampista biancoceleste che ha gestito il pallone in maniera ottimale. Al termine del match vinto dalla Lazio con il Bologna per 3-0, è intervenuto ai microfoni di LSC. Queste le sue dichiarazioni

Primo gol? Sicuramente lo farò, ma preferisco non segnare e vincere tutte le partite. Brividi veri, serata perfetta. Abbiamo preso la partita in mano, dobbiamo continuare così oggi si è vista un squadra più matura. Quanto siamo stati bravi a non perdere la testa? Questo fa parte del percorso che stiamo facendo insieme come squadra, dobbiamo gestire la palla di più. La fase difensiva l’abbiamo fatta abbastanza bene, è stata una partita abbastanza positiva. Secondo me ancora non siamo al massimo, possiamo fare di più. Il bello è questo, le partitelle in allenamento sono bellissime. Io ho cercato di indirizzare sul fattore emotivo, l’importante è contraccambiare. La lazialità ci aiuta sempre, il nostro popolo è il dodicesimo uomo in campo. Dobbiamo continuare così per loro e per la società. Giovedì? Noi giochiamo ogni partita per vincere, abbiamo margine di miglioramento. Dobbiamo pensare che possiamo vincere contro chiunque, giovedì giochiamo in casa che è un fattore positivo e dobbiamo cercare di vincerla.