Calciomercato Lazio, occhi su Mosquera del Valencia

Le voci di calciomercato in casa Lazio sono molte e la società sembra essere molto attiva, a differenza degli altri anni dove la presa di posizione era sempre la stessa, ovvero non intervenire molto per quello che era il mercato invernale di riparazione.

La priorità assoluta per i biancocelesti era un centrocampista ma probabilmente ne arriveranno anche due. Il primo è stato Ibrahimovic, giovane talento del Bayern Monaco, il secondo tassello del centrocampo è un nome tutto da scoprire, si parla ancora di Fazzini dell'Empoli come di Belahyane dell'Hellas Verona, il terzo nome è quello di Cesare Casadei del Chelsea. La Lazio però non sottovaluta i problemi che spesso emergono in difesa, di conseguenza sta cercando di prendere un giovane difensore per aiutare la retroguardia di Baroni. Su questo tema ne ha parlato l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport facendo anche il nome di un classe 2004 che gioca nella Liga Spagnola.

La Lazio sonda Cristhian Mosquera del Valencia

Sale la probabilità che la Lazio faccia qualcosa anche in difesa. Continuano i tentativi della dirigenza biancoceleste di migliorare l'organico, con innesti che possano dare profondità alla rosa. La mancanza di uscite, al momento, non facilita eventuali operazioni in entrata ed è per questo che la dirigenza è a caccia di operazioni sostenibili. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato un interesse per il centrale del Valencia Cristhian Mosquera, difensore roccioso e molto promettente per il quale c'è stato un sondaggio della Lazio. Il classe 2004 è una delle stelle del Valencia, ma il contratto in scadenza e la scomoda posizione in classifica della squadra spagnola potrebbe facilitare una trattativa che altrimenti sarebbe impossibile; si attendono ulteriori sviluppi.

Le caratteristiche tecniche del giocatore

Cristhian Mosquera ha appena 20 anni, un classe 2004 che sta attirando tante attenzioni sopratutto nel calcio spagnolo. Il suo nome inizia a generare consensi importanti da parte degli addetti ai lavori.

Il difensore è alto 1,88 ed è dotato di una grande forza fisica che lo fa padroneggiare nei contrasti fisici. Nonostante sia un giocatore molto fisico dispone anche di un'ottima velocità e di una buona tecnica in fase di impostazione con palla al piede.

Nel 2021 è stato inserito nella lista Next Generation dei sessanta migliori talenti classe 2004. Lista redatta dal quotidiano britannico The guardian.