Lazio, riapertura per Fazzini ma il nodo resta la formula: la situazione

La Lazio si sta preparando per la trasferta contro il Verona di domenica, ma la società lavora al calciomercato per rinforzare l’organico e prepararlo ai numerosi impegni che dovrà affrontare nei prossimi mesi tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Uno dei reparti prioritariamente bisognoso di nuovi elementi è proprio il centrocampo, considerando la cessione di Cataldi a fine estate, il rendimento di Castrovilli e il lungo infortunio di Vecino.

Lazio: situazione a centrocampo

Soprattutto nelle ultime ore, sono tanti i nomi accostati al centrocampo della Lazio: in primis, Belhayane ma dovrebbe esserci stato un segnale negativo da parte della società veneta. Nella giornata di ieri, l‘agente di Casadei, Francesco Facchinetti, attraverso un indizio social, ha fatto capire di essere a Roma, probabilmente per soddisfare le richieste del suo assistito e valutare la fattibilità di un eventuale trasferimento nella Capitale. Per quanto riguarda il giovane dell’Empoli, Jacopo Fazzini, la trattativa sembrava essersi completamente arenata nei giorni scorsi, con la società biancoceleste che aveva deciso di virare su altri profili. In realtà, come confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio e dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha deciso di tornare a quello che, fino a qualche settimana fa, era considerato l’obiettivo primario per far rifiatare Guendouzi, Rovella e compagni a centrocampo. Dopo il no del presidente Corsi, la società toscana ha riaperto la trattativa, mostrando spiragli di riapertura. Lotito e Fabiani sono pronti a contrattare anche se il nodo resta sempre la formula. L’Empoli vorrebbe quantomeno un prestito oneroso con riscatto obbligatorio: sono attese novità a riguardo.

