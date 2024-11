Il Messaggero | Domenica di solidarietà all'Olimpico, in omaggio i biglietti di Coppa Italia

Iniziative all’Olimpico. Gli spettatori (previsti in circa 40mila) nel prepartita ascolteranno il brano “Quello che le donne non dicono” interpretato dalla cantante Federica Buda, seguito da un breve video in onore della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre. Sempre domenica sino alle 14:30, ma anche domani sino alle 16:30, in piazza Lauro De Bosis (adiacente il palazzo H del Coni) sarà presente una autoemoteca dove donare il sangue. Tutti i donatori avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per Lazio-Napoli di Coppa Italia e gli abbonati potranno regalarlo a un amico.

Inoltre sarà di nuovo attiva la “Quiet Room” dello stadio che ospiterà 16 ragazzi con spettro autistico dell’associazione "Ape Blu” e saranno presenti anche 20 ragazzi della casa famiglia di Suor Barbara Limonta.

Il Messaggero