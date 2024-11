Bologna, problemi per un difensore: a rischio la gara con la Lazio

Lazio-Bologna, un difensore verso il forfait

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla sfida contro la Lazio all’Olimpico, ma potrebbe dover fare a meno di Lykogiannis. Ieri il terzino greco non ha partecipato alla partitella di allenamento contro i dilettanti del Sasso Marconi, restando a riposo. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico rossoblù.

Lykogiannis e non solo: ecco i giocatori a rischio

La presenza di Lykogiannis per il match contro la Lazio rimane incerta. Solo i prossimi controlli potranno chiarire la situazione, ma sembra improbabile che Italiano decida di rischiarlo dal primo minuto.

Anche Freuler non ha preso parte al test amichevole, ma la sua assenza era legata al rientro in Italia dopo aver giocato da titolare con la Svizzera nelle sfide contro Serbia e Spagna. Tuttavia, il suo impiego contro la Lazio non sembra essere in dubbio.

Dovranno invece rinunciare sicuramente alla partita Aebischer ed El Azzouzi. Ndoye, invece, punta a recuperare per fine novembre, dopo l’infortunio al ginocchio subito all’Olimpico contro la Roma prima della sosta.