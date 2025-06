Il mercato in uscita della Lazio: Sarri aspetta il ritiro per valutare alcuni elementi

Il mercato in uscita della Lazio

La società biancoceleste è ancora in una fase embrionale del calciomercato, in tal senso sarà importante prima cedere per poi operare in entrata con decisione. Come ogni anno, l’indice di liquidità limita la Lazio nelle operazioni in entrata. Andranno fatte delle valutazioni importanti sulla rosa che dovrà essere consegnata a Maurizio Sarri: la Lazio non giocherà in Europa, la squadra andrà sfoltita ma qualche innesto è necessario per accontentare il mister.

depositphotos

I calciatori che Sarri valuterà in ritiro

Prima di prendere decisioni importanti su determinati calciatori, Maurizio Sarri vorrà vederli con i suoi occhi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nomi in questione sarebbero Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru e Tavares. Delle valutazioni andranno fatte anche per il reparto offensivo: Castellanos e Dia si giocano un posto da titolare, anche Isaksen sarà testato. Bisognerà capire quali saranno gli eventuali partenti di fronte a un’offerta.