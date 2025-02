La Lazio prepara la sfida con il Milan: la situazione di Castellanos e Hysaj

Verso la sfida di San Siro

La Lazio si avvicina al match contro il Milan, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Per i biancocelesti si tratta della seconda trasferta consecutiva a Milano, con l'obiettivo di ottenere un risultato migliore rispetto alla gara di martedì. L’allenatore Baroni sta lavorando sulle scelte tattiche e sulla gestione della rosa, dovendo bilanciare rientri e assenze in vista di una partita particolarmente delicata.

Recuperi in corso per Hysaj e Castellanos

Sul fronte degli infortunati, arrivano aggiornamenti incoraggianti per Hysaj e Castellanos. Il difensore albanese, fermo dopo la lesione al bicipite femorale subita contro il Cagliari, e l’attaccante argentino, infortunatosi all'adduttore nella sfida con il Napoli, stanno accelerando il loro recupero. Secondo Il Messaggero, gli ultimi esami hanno dato segnali positivi e i due giocatori sperano di tornare in campo prima del previsto, puntando a essere disponibili per la gara di ritorno contro il Viktoria Plzen prima della sosta.