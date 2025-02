Lazio in ansia per Romagnoli a due giorni dal Milan

Romagnoli in dubbio, attesa per gli esami decisivi

Tensione in casa Lazio: a due giorni dalla sfida con il Milan, il difensore Alessio Romagnoli tiene tutti con il fiato sospeso. L’allarme è scattato dopo il primo tempo contro l’Inter, quando il numero 13 ha avvertito un fastidio muscolare, costringendo Baroni a sostituirlo con Gila per precauzione. Secondo il Corriere dello Sport, oggi svolgerà un allenamento differenziato per evitare complicazioni, mentre il test decisivo alla vigilia della partita stabilirà se potrà essere a disposizione o se dovrà dare forfait.

Difesa in emergenza, Baroni studia le alternative

Con Romagnoli in dubbio, la difesa della Lazio è in piena emergenza. Al momento, gli unici centrali a disposizione sono Gila e Gigot, mentre Patric è rientrato ma solo a mezzo servizio a causa di un edema all’osso sesamoide. Il difensore sta seguendo un trattamento a base di ultrasuoni per recuperare, ma ha chiesto di essere gestito con cautela. Baroni non può permettersi di sovraccaricare né il francese né lo spagnolo e, in attesa di aggiornamenti su Romagnoli, tiene aperto il ballottaggio tra Patric e Gigot per la sfida di San Siro.