Il calciomercato non dorme mai ed è pronto a prendersi la scena per il prossimo mese con tutte le operazioni in entrata ed in uscita che potranno essere ufficializzate in Italia dal 2 gennaio al 3 febbraio. Tantissimi già i rumors che stanno circolando da settimane su possibili trasferimenti e la Lazio non è da meno visto che è finita spesso su pagine di giornali per operazioni di mercato.

Ieri il Direttore Sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, ai microfoni ufficiali del club oltre a fare gli auguri di buon anno a tutti i tifosi ha parlato anche delle principali situazioni in casa Lazio dicendo che sul mercato verrà fatta qualche operazione.

Fazzini

Il nome forte che sta venendo accostato prepotentemente alla Lazio negli ultimi giorni è quello di Jacopo Fazzini, ma il centrocampista dell'Empoli non sarebbe l'unico con il quale la Lazio sta approfondendo i discorsi.

Bondo e Tahirovic: le situazioni

Un nome circolato nell'ultimo mese e su cui la Lazio ha messo gli occhi è quello di Benjamin Tahirovic, centrocampista dell'Ajax. Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, i contatti con l'entourage del calciatore sono quotidiani ed il profilo piace alla Lazio come pedina per rinforzare il centrocampo. Sin qui il calciatore bosniaco ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Farioli collezionando appena 3 presenze per un totale di 215' tra tutte le competizioni. Tahirovic si è mostrato al grande calcio soprattutto negli anni alla Roma con Josè Mourinho in panchina prima di trasferirsi in Olanda nel luglio 2023.

Un altro nome che era iniziato a circolare nell'etere biancoceleste è quello di Warren Bondo, su cui sono piombate Atalanta e Milan, inizialmente si pensava potesse rientrare nell'affare Akpa Akpro-Monza ma non è così ed inoltre non ci risultano nuovi contatti con la Lazio che non lo ritiene il principale obiettivo per il centrocampo nonostante qualche colloquio interlocutorio ci sia stato.