Lazio, non solo Maurizio Sarri: per la panchina biancoceleste spuntano altri tre nomi

Sono molti i motivi che fanno pensare ad un divorzio tra il mister Marco Baroni e la Lazio, infatti, in seguito alla sconfitta con il Lecce, nell'ultima giornata di Campionato, la mancata qualificazione nelle Coppe ed una sola vittoria in casa nel girone di ritorno, sembra che la Società stia già valutando altre opzioni per la panchina biancoceleste, infatti, in questi giorni si è pensato ad un ritorno dello storico mister Maurizio Sarri, ancora in buoni rapporti con il Ds Angelo Fabiani. Nonostante le varie ipotesi sul sostituto di Marco Baroni, sembra che la Società biancoceleste non sia ancora giunta ad una decisione finale con l'ex tecnico dell'Hellas Verona, il quale potrebbe ricoprire il ruolo di tecnico del Torino.

Lazio: altri tre nomi per la panchina biancoceleste

Da quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembra che la Società, oltre a Maurizio Sarri, stia valutando anche Patrick Vieira del Genoa, l'ex Milan Sergio Conceiçao e l'ex allenatore dell'Ajax Francesco Farioli. Tre ottimi allenatori, tuttavia, dopo il fallimento di questa stagione, nella quale è mancata la qualificazione nelle Coppe, sembra che la Lazio preferisca optare per allenatori più decisi, proprio come Maurizio Sarri, desiderato anche dal Bologna e dall'Atalanta.

Sarri-Lazio: le stagioni del mister

Sono tre le stagioni che hanno visto il mister Maurizio Sarri alla guida delle aquile, tuttavia, nel 2023/2024 ha abbandonato la squadra dopo la 28a giornata, in seguito a delle tensioni con ex calciatori biancocelesti. Nella stagione 2021/2022 il tecnico aveva fatto posizionare il club in 5a posizione, qualificandosi in Europa League, con un totale di 64 punti, ottenuti grazie a 18 vittorie, 10 sconfitte e 10 pareggi, inoltre, in quegli anni la Lazio aveva totalizzato una media di 77 gol segnati e 58 subiti. Nella stagione 2022/2023, invece, le aquile si erano posizionate al 2° posto, valido per l'accesso in Champions League, con 74 punti, merito di 22 vittorie, 8 sconfitte ed 8 pareggi. Ottimi risultati per il tecnico Maurizio Sarri, che è sempre riuscito a far qualificare il club biancoceleste in Coppa, tuttavia, in Europa League non è mai riuscito a superare la fase degli ottavi di finale, al contrario del mister Marco Baroni.