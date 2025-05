Rambaudi: "Il prossimo allenatore della Lazio? Per me c’è bisogno di Conceicao"

Niente è ancora certo ma sembra che il rapporto tra il mister Marco Baroni e la Lazio stia per terminare, infatti, la Società sta già valutando altri nomi per la panchina, tra cui l'ex Maurizio Sarri. In merito alla scelta riguardo il prossimo allenatore del club biancoceleste si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

Roberto Rambaudi a Radiosei

Sul cambio di allenatore

Non trovo la logica: inizi un progetto, togli 4-5 calciatori importanti, non aiuti il tecnico e ora perché si cambia l’allenatore? Si ricomincia con ‘scommettiamo, vediamo’. Vorrei che ci fosse una logica, una strategia futuristica e non solo momentanea. Non solo un mini ciclo.

Su Maurizio Sarri

È per dare lo zuccherino all’ambiente. Significa prendere un allenatore che può essere buono per la piazza, però poi il discorso non cambia. Lui a livello di comunicazione è forte ed è un maestro per la frase difensiva.

Sulla strategia della società

Non mi piace la strategia della società, un risultato non può macchiare l’annata. Tutti si devono prendere le loro responsabilità: la società cosa ha fatto per migliorare il buon lavoro che stavano facendo allenatore e calciatori? Niente. Poi magari si saranno parlati con il tecnico ed erano tutti d’accordo, questo non posso saperlo. Ma sono abbastanza deluso ed arrabbiato, oltre che per come è finita la stagione, per come si stanno mettendo ora le cose.

Su Sergio Conceiçao