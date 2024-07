CdS | Cataldi e la società a confronto dopo l'assegnazione della fascia di capitano

La scelta di Baroni di eleggere Zaccagni nuovo capitano sta avendo ripercussioni nello spogliatoio. La squadra aveva scelto Cataldi e anche lui se lo aspettava, per militanza e dinastia laziale. Il nuovo numero 10 è stato capitano contro il Rostock e al momento dell'uscita aveva consegnato la fascia proprio Cataldi, che però l'ha rifiutata e l'ha data a Patric.

Cataldi-fascia di capitano: Fabiani a colloquio col calciatore

Come scrive il Corriere dello Sport, del caso se ne occuperà personalmente Fabiani, che oggi rientrerà a Formello, dove è previsto un confronto tra il diesse e il calciatore. Il vertice sarà utile anche per saperne di più sul suo futuro: Cataldi aveva rinnovato lo scorso anno per quattro anni a 1,5 milioni più bonus, dunque è legato alla Lazio, squadra che tifa da sempre, fino al 2027.

La scelta di Baroni: rischio boomerang come nel 2015

Baroni si è preso la responsabilità della decisione e ora si spera non diventi un boomerang come successe a Pioli nel 2015, quando ci fu una situazione analoga tra Candreva e Biglia. Il capitano è stato scelto, ma ora resta il rebus del vice. Se Cataldi rimarrà fermo sulla sua posizione, i vice potrebbero diventare Patric e Marusic. Il tecnico sostiene che in questa squadra siano tutti capitani, quindi non è da escludere che, in assenza di Zaccagni, la fascia possa essere assegnata di volta in volta.