Cagliari-Lazio, il dato statistico impressionante di Rovella

Dopo la vittoria di ieri in casa del Cagliari, la Lazio può tornare dopo le due sconfitte in campionato e in Europa: l'infermeria piano piano si sta svuotando con Tavares, Lazzari e Vecino che sono vicini al rientro, Hysaj invece rischia un brutto stop dopo l'infortunio di ieri. La reazione dopo il gol di Piccoli è stata importante, la Lazio ha ripreso la gara in mano e ha creato diverse palle gol; dall'altra parte Caprile è stato uno dei migliori.

Cagliari-Lazio, le prestazioni dei singoli

Isaksen e Zaccagni hanno trascinato la Lazio alla vittoria insieme a Castellanos; anche il centrocampo è stato decisivo. Nel primo tempo, le azioni partivano spesso dai piedi di Guendouzi: il francese è sempre più centrale nel gioco di Marco Baroni. Continua il grande momento di forma di Nicolò Rovella che spera di conquistare la Nazionale a stretto giro.

Cagliari-Lazio, la partita di Rovella: il dato impressionante sui passaggi

Nicolò Rovella ha avuto una crescita esponenziale in questa stagione: la pubalgia lo ha costretto a fermarsi diverse volte con Sarri, quest'anno invece è diventato uno dei perni di questa squadra. C'è un dato di Rovella in Cagliari-Lazio che è impressionante: non ha sbagliato nessun passaggio (78/78, 100%), la metà di questi sono state verticalizzazioni. E' andato vicino all'assist per Zaccagni ed è a caccia del suo primo gol con la maglia della Lazio. L'unico neo è sui cartellini gialli: Rovella ne possiede nove ed è il più ammonito della rosa biancoceleste.