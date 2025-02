Lazio: l'amore per la squadra espresso dal nuovo mediano Reda Belahyane

Durante la fase di calciomercato invernale, i riflettori avevano puntano sul mediano Cesare Casadei, ex giocatore del Chelsea e nuova risorsa del Toro. Nonostante si pensasse, in un primo momento, di poter avere il centrocampista nella Lazio, alla fine l'incontro è stato vinto dal Torino. Durante la fase di mercato si è anche liberato un posto nella rosa biancoceleste, infatti, il mediano Gaetano Castrovilli è stato ceduto a titolo temporaneo al Monza. Quando ormai il calciomercato stava per concludersi, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha stupito tutti i tifosi con l'acquisto del mediano Reda Belahyane e del difensore centrale Oliver Provstgaard.

Reda Belahyane: la trattativa d'acquisto

Il mediano Reda Belahyane è stato preso gratuitamente e a titolo definitivo, tuttavia, il contratto prevede un corrispettivo della cifra di 9,5 milioni al verificarsi di particolari condizioni sportive, una grande somma di denaro che andrà nelle casse dell'Hellas Verona, ex squadra del mister Marco Baroni.

