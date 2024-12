La S.S. Lazio Atletica Leggera festeggia 125 anni: l'evento in programma

Il 9 gennaio 2025 la società biancoceleste raggiungerà un'importante traguardo per la storia della Lazio: il 125° anniversario dalla fondazione del primo club capitolino. In occasione di questa significativa celebrazione, la S.S Lazio Atletica Leggera ha organizzato una serata di gala prevista giovedì 9 gennaio, a Roma, alle 19.30 al Circolo Sottufficiali della Marina Militare, in via di Tor di Quinto 111.

Il comunicato stampa