Fabiani lavora per convincere Lotito sul mercato: la posizione del patron

Nonostante le diverse indiscrezioni riguardanti la possibilità di rinforzare la rosa biancoceleste nel mercato di gennaio, secondo quanto riporta Il Messaggero nell'edizione odierna sembrerebbe invece che il patron della Lazio, Claudio Lotito, non sarebbe convinto a compiere grandi investimenti.

Gli esuberi

Inizialmente l'idea della società era quella di puntare sugli esuberi: prima Akpa Akpro al Monza, poi Diego Gonzalez all'Atlas. Inoltre, si valutava anche l'uscita di Castrovilli per inserire un nuovo centrocampista. Eppure sembrerebbe tutto ancora in bilico.

Le possibili entrate

Alla società piacciono diversi profili, come Fazzini dell'Empoli, Atangana dello Stade Reims e Casadei attualmente al Chelsea. Ma Fabiani cerca di avere prospettive non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro, motivo per cui si sta tenendo d'occhio anche il difensore centrale classe 2003 del Vélez Sarsfield, Valentín Gómez, e il portiere Leandro Brey, classe 2002, del Boca Juniors.