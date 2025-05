A Formello riprendono gli allenamenti: ancora differenziato per Tavares:

A due giornate dal termine la Lazio è appaiata a pari punti con la Juventus (64) al quarto posto con il computo degli scontri diretti che sorride però ai bianconeri di Tudor. Dopo la gara proprio contro la Juventus, la squadra di Baroni è attesa da un altro scontro di vertice sempre contro un ex: l'Inter di Simone Inzaghi. Quest'oggi all'interno del Centro Sportivo di Formello sono ripresi i lavori proprio in vista della trasferta di Milano, ufficializzata quest'oggi per le 20.45 di domenica 18 maggio.

Gli assenti

L'unico assente di oggi, oltre al lungodegente Patric, è stato Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste dopo un periodo in cui è sempre stato inserito nell'undici titolare sarà un assente forzato a Milano per la somma di ammonizioni cumulate che hanno fatto scattare la squalifica per diffida.

Tavares lavora a parte

Gli occhi dei tifosi laziali sono tutti puntati su Nuno Tavares, il terzino portoghese può rivelarsi un'importante freccia in queste due ultimissime partite ma va gestito con parsimonia e oculatezza per evitare ulteriori stop. Tavares ha ripreso ad allenarsi da una settimana, seppur non sia stato convocato sabato contro la Juventus, alternando lavori differenziati ad allenamenti insieme al gruppo squadra. Quest'oggi è continuata la gestione del suo rientro con un allenamento differenziato.