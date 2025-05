Colonnese: "Gila tornerà ai suoi livelli. Mandas? Cambio positivo per la Lazio"

Ai microfoni de Il Posticipo, in un’intervista esclusiva, Francesco Colonnese, ex difensore con una lunga carriera alle spalle, tra le altre con Lazio e Inter, ha analizzato alcuni dei temi più caldi in casa biancoceleste. Al centro delle sue riflessioni, la situazione di Mario Gila, reduce da un momento complicato dopo la convocazione con la Spagna, e l’ascesa di Mandas, che ha ribaltato le gerarchie tra i pali nel corso della stagione.

Colonnese ai taccuini de Il Posticipo

È normale che un difensore attraversi momenti difficili. In genere, essere convocati dovrebbe dare nuova energia. Io lo reputo un giocatore di grande valore, è bravo nella fase difensiva. Penso che stia solo attraversando un periodo complicato, ma sono convinto che tornerà presto al suo livello abituale.

Su Mandas titolare