Baroni per eguagliare la Lazio di Zeman contro il Napoli

L'ambiente biancoceleste ancora si sta godendo la partita spumeggiante vinta per 5 a 1 contro il Monza di Bocchetti. La Lazio ha divertito, brillato e ha portato a casa tre punti con una goleada brillante che ha creato grande entusiasmo nell'ambiente generale. Adesso è ora di guardare avanti perchè è in arrivo il Napoli di Antonio Conte.

Marco Baroni è pronto a sfidare per la terza volta il tecnico salentino che siede per il primo anno sulla panchina del Napoli. Questa terzo round potrebbe sancire una statistica curiosa che manca da tantissimi anni, bisogna infatti tornare agli anni 90 quando sulla panchina biancoceleste sedeva Zdenek Zeman.

Il numero che può raggiungere Baroni

Parliamo sicuramente di una statistica di poco conto ma allo stesso tempo molto curiosa. Un numero da raggiungere anche prestigioso visto il valore dell'avversario che la Lazio andrà ad affrontare nella prossima partita di campionato. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio vuole calare il tris come fece Zeman nella stagione 1994/1995. Tre su tre per il boemo: un successo in campionato (5-1) e due successi ai quarti di finale di Coppa Italia (1-0;1-2). Baroni vuole replicare dopo aver dominato all'Olimpico per 3-0 e aver espugnato il Maradona con la rete di Isaksen. I biancocelesti avranno una settimana per preparare una di quelle gare che il tecnico adora giocare e per le quali passa la crescita della sua squadra.

La classifica tra le due squadre

Due campionati di ottimo livello per Lazio e Napoli. I capitolini stanno brillando agli ordini di mister Baroni. Quarta posizione in solitario e 45 punti in classifica, sicuramente finora un campionato eccellente.

Dall'altra parte il Napoli di Antonio Conte, arriva da un deludente pareggio in casa contro l'Udinese e un obiettivo però che resta intatto, ovvero il tricolore da raggiungere. Al momento i partenopei si trovano primi in classifica a 55 punti, solo una lunghezza in più sull'Inter di Simone Inzaghi, sarà grande lotta per lo scudetto.