Per Pedro doppietta e rinnovo: la Lazio lo vuole blindare anche dopo la fine della carriera

La Lazio domenica alle 15.00 ha vinto una partita importantissima, contro un Monza determinato ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita dei biancocelesti è stata perfetta ed è terminata con ben cinque goal, siglati da Pedro (coppietta), Marušić, Castellanos e Dele-Bashiru. In particolare, lo spagnolo si sta rivelando al punto di forza della formazione di Baroni, mister che lo stima e che lo ha voluto in squadra più di ogni altra cosa.

Il valore aggiunto della Lazio è Pedro

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ultima doppietta di Pedro risaliva al 18 aprile 2019, quando il campione giocava con il Chelsea allenato da Sarri, occasione in cui realizzò due goal nel 4-3 che i Blues imposero allo Slavia Praga nei quarti di finale di Europa League. Sei anni dopo, Pedro si è ripetuto in un momento importantissimo per la Lazio, nell’occasione di riconfermare il quarto posto e di mantenere la continuità dei risultati, tornando a vincere all’Olimpico. Stupisce ancora di più, il fatto che lo spagnolo sia stato così decisivo da subentrato, chiamato a sostituire Dia. I due goal di Pedro sono la fotografia della grande determinazione dello spagnolo, per nulla scalfito dalle tante partite affrontate nella sua carriera, e poi la sua condizione fisica, invidiabile per un giocatore della sua età.

Rinnovo in arrivo per Pedro

Un giocatore così, oltre ad essere un valore aggiunto, è un vero e proprio “tesoro“ per una squadra piena di giovani che possono imparare tanto dall’esperienza del campione. Baroni lo sa bene e stima profondamente il suo giocatore, investendolo di grandi responsabilità, in spogliatoio e in campo. Proprio per questo, la società sarebbe pensando di rinnovare per un altro anno il contratto di Pedro. L’ipotesi di una sua permanenza in biancoceleste oltre il prossimo giugno sta diventando sempre più concreta e a stabilirlo sono i numeri del calciatore. Pedro potrebbe rivelarsi un ottimo elemento per la Lazio, anche quando deciderà di appendere le scarpette al chiodo, magari come dirigente o ambasciatore del club biancoceleste. Sicuramente, la Lazio proverà a legarlo anche quando smetterà con il calcio giocato, consapevole dell’importanza dell’uomo, oltre che del calciatore.