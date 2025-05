Lazio, il progetto "Share the good": la raccolta alimentare della società

Il sito ufficiale della Lazio ha pubblicato il video della raccolta alimentare per il progetto “Share the good”, al quale hanno partecipato anche i calciatori del club biancoceleste e le loro mogli. Il progetto, voluto dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 e dalla S.S. Lazio, è nato per aiutare le persone in difficoltà e con l'obiettivo di raccogliere per loro cibi e bevande, proprio per questa ragione, nelle giornate in cui erano in programma le partite in programma erano stati posti dei banchi nelle zone di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis e Piazzale Dodi.

La raccolta alimentare per il progetto "Share the good"

