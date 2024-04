Lazio, Bruno Giordano: "La Juventus ha punti deboli, stasera bisogna entrare con l’idea di..."

Questa sera torna in campo la Lazio. I biancocelesti saranno protagonisti allo Stadio Olimpico di Roma dove arriverà la Juventus. Le due squadre si giocheranno un posto in Finale di Coppa Italia, nel ritorno delle Semifinali. La Lazio di Tudor sarà chiamata a rimontare il 2-0 bianconero arrivato nel match d'andata.

Ai microfoni di Radiosei, quest'oggi è intervenuto l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano. Tra i vari temi trattati c'è proprio la sfida in programma questa sera alle 20:45 ma non solo: dai bianconeri a Castellanos, passando anche per la lotta al quinto posto dopo i risultati dell'ultimo turno di Serie A.

Lazio-Juventus, il pensiero di Giordano sulle due squadre in vista della gara di questa sera

"Ho parecchi rimpianti con la Lazio tra cui quello di non aver mai contribuito a qualcosa di importante, tra cui la Coppa Italia dove non abbiamo mai fatto bene in quel periodo. Stasera bisogna entrare con l’idea di non fare solo la partita importante dal punto di vista tecnico, ma proprio nel contatto con l’avversario. Tra l’altro le squadre di Tudor hanno queste caratteristiche di duello individuale, quindi potrebbe essere una chiave importante. Certo, stasera la Lazio che segna poco incontra la Juve che è una squadra che subisce pochi gol e ne dobbiamo fare almeno 2 nei 90 minuti e un terzo nei supplementari… La Juventus ha punti deboli: non ha molto palleggio, davanti hanno molte difficoltà e negli ultimi tre mesi gli sono venuti anche a mancare molto i risultati".

Le parole di Bruno Giordano all'attaccante biancoceleste Castellanos

"A Castellanos dico di pensare alla squadra, ma di pensare soprattutto a se stesso. Un attaccante si deve prendere anche qualche "vaffa" per essere stato troppo egoista. E’ proprio il ruolo dell’attaccante che ti impone di essere egoista".

Serie A, la lotta al quinto posto per Bruno Giordano