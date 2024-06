Ritorno di Sarri alla Lazio? Ora è possibile: le ultime

La Lazio sta vivendo un periodo a dir poco movimentato. Soli pochi giorni fa Lotito, Fabiani, Tudor e Seric, l'agente del tecnico, si sono ritrovati a cena per parlare del futuro. Non è mai emerso un riavvicinamento totale tra le parti, ma non sembrava neanche che l'addio fosse dietro l'angolo. Nella giornata di oggi, però, la situazione si è capovolta. Come riportato dai maggiori quotidiani, e in attesa del comunicato ufficiale, Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni e di nomi di possibili sostituti se ne sono sentiti tanti.

I nomi per il post Tudor

La prima suggestione è stata Allegri. Come riferito da Pedullà, Lotito avrebbe contattato il tecnico per capire se fosse disponibile ad allenare nuovamente in Serie A dopo il brusco divorzio dalla Juventus. Oltre all'ex Juve, si è parlato tanto di Italiano, ormai ufficializzato dal Bologna, inizialmente di Palladino, finito alla Fiorentina, e ora di Baroni, che dovrebbe andare al Monza ma ha preso tempo.

Clamoroso ritorno? Sarri ci pensa

Non solo loro. Molti tifosi sognano un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e chissà che il sogno non possa diventare realtà. Come raccolto dalla redazione di Laziopress.it, il direttore Fabiani avrebbe sondato il terreno con l'ex tecnico biancoceleste per caprie se può esserci la possibilità di tornare a guidare la squadra. Di tutta risposta Sarri e il suo staff stanno prendendo del tempo per decidere e oggi si vedranno a cena per parlarne. L'idea sarebbe quella di tornare, ma a patto di avere garanzie sul mercato. Sarri non ritroverebbe né Felipe Anderson né Luis Alberto, che andranno rimpiazzati a dovere, e vorrebbe garanzie anche in attacco: Immobile, a causa dell'età e di acciacchi fisici, non rende più come anni fa e Castellanos, per quanto visto in questa prima stagione, non ha convinto appieno.