Verso il futuro dello sport: crescita e sostenibilità

Creare valore per crescere. Prosegue il percorso verso la visione del futuro movimento sportivo. Sempre più risorse economiche per l’attività sportiva dei cittadini. Organismi sportivi sempre più capaci di investire nella crescita del movimento anche efficientando la propria gestione. Sestante, Illumina e il Modello Algoritmico Contributi(M.a.C.), tre azioni per valorizzare questo percorso.

I tre passaggi



“Sestante” mira a una razionalizzazione dei costi e delle spese che genererà risorse da reinvestire nel sistema. Parte oggi attraverso l’efficientamento del patrimonio immobiliare nella disponibilità di Sport e Salute che, nei suoi 131 immobili in 105 città, ospita anche le sedi territoriali dei vari organismi sportivi.

“Illumina” punta alla crescita e allo sviluppo del sistema sportivo offrendo soluzioni rapide e soprattutto moderne: spazi pensati con lo scopo di creare centri di aggregazione, dare a tutti la possibilità di fare sport e dove viene valorizzato il contratto sociale tra giovani e anziani.

Il “M.a.C.” guida la crescita del sistema sportivo: merito, trasparenza e sostenibilità sono alla base dell’assegnazione delle risorse agli Organismi Sportivi per il 2025, oggi deliberata dal CdA della Società, in piena sintonia con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Rispetto allo scorso anno, crescono del 9% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e reinvestitoin una logica di economia circolare.

