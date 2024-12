Il Milan torna a vincere e lo fa di misura contro il Verona

Questa sera si è aperto il diciassettesimo turno di Serie A con la sfida tra Verona e Milan: la giornata si chiuderà nella giornata di lunedì con ben due sfide in programma, Fiorentina-Udinese e Inter-Como. La Lazio invece farà visita al Lecce proprio domani alle 20:45.

Depositphotos

Verona-Milan: il racconto della partita

Primo tempo abbastanza chiuso con poche occasioni da entrambe le parti: il Verona si fa vedere in avanti soltanto con Suslov, il Milan invece sfiora il gol con un tiro dalla distanza di Terracciano. I rossoneri trovano il gol alla ripresa con una grande giocata di Fofana che, con un filtrante, manda Reijnders a tu per tu con Montipò: l’olandese non sbaglia e la manda sotto l’incrocio. La squadra di Zanetti ci prova fino alla fine ma non riesce a portare a casa il pareggio nonostante una buona prestazione. Torna a vincere il Milan di Fonseca nonostante il periodo difficile in campionato: con l’infortunio di Leao nel primo tempo, si allunga la lista degli infortunati.

La situazione di classifica delle due squadre

Con questa vittoria il Milan scavalca il Bologna e si avvicina alla Juventus sesta in classifica: a parità di partite, sono cinque i punti che la separano dalla Lazio. Il Verona invece, torna a perdere dopo la vittoria esterna in casa del Parma e resta a quota quindici punti.



I gialloblù occupano il diciassettesimo posto e si trovano soltanto a un punto di distacco dalla zona retrocessione occupata da Venezia, Monza e Cagliari.