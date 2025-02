Sanremo 2025, Giorgia vincente nella serata dei duetti

Primo verdetto nel Festival di Sanremo 2025. Questa sera sul palcoscenico dell'Ariston è stata protagonista la gara dei duetti. Da pochi minuti è stato nominato il vincitore o meglio la vincitrice: Giorgia. Lei ad alzare il premio insieme ad Annalisa. Le due splendide voci hanno portato il pezzo “Skyfall” di Adele, canzone che ha sicuramente valorizzato le rispettive corde canore.

Il podio dei duetti

1- Giorgia e Annalisa con Skyfall di Adele. Standing ovation per le loro bellissime voci che non hanno fatto minimamente sfigurare la canzone originale interpretata dalla divina voce di Adele.

2- Lucio Corsi e Topo Gigio con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Innovativa interpretazione del cantautore toscano che ha portato sul palco dell'Ariston estro e genialità, non solo col suo pezzo inedito ma anche con questo duetto che rischiava di essere un autogol vista la sacralità della canzone di Modugno, invece pura poesia e atmosfera fiabesca.

3- Fedez e Marco Masini con Bella Stronza di Marco Masini. Fedez continua a cavalcare l'onda sentimentale che riguarda la sua sfera privata. Reinterpreta la canzone di Marco Masini aprendo delle parentesi rap in cui si pone con la stessa costante da quando ha iniziato il festival: dediche dirette senza mandarle a dire. Da interpretare a chi sono rivolti i suoi versi.

Sanremo in chiave calcio

Tanti gli articoli degli artisti in gara associati alle squadre che tifano. Come ben sappiamo in ambito Lazio abbiamo Achille Lauro e Giorgia, due cantanti che tra l'altro si stanno rendendo particolarmente protagonisti con le loro canzoni ricevendo gradimento sia dal pubblico che dalla stampa. Giorgia il primo premio, nella sezione duetti, se lo è portato a casa questa sera.