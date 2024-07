Euro2024 | La Francia raggiunge la Spagna in semifinale. Eliminato ai calci di rigore il Portogallo di Cristiano Ronaldo

La gara tra Spagna e Germania di questo pomeriggio, vinta dalle furie rosse, ha aperto ufficialmente l'inizio dei quarti di finale di Euro2024. Questa sera è andata in scena la sfida tra il Portogallo di Ronaldo e la Francia di Mbappé, con quest'ultima che ha raggiunto la Spagna in semifinale vincendo la lotteria dei calci di rigore. Nella giornata di domani, Inghilterra-Svizzera alle 18:00 e Olanda-Turchia alle 21:00 chiuderanno il quadro completo dei quarti di finale.

Portogallo-Francia

Regna l'equilibrio tra le due squadre nel primo tempo che finisce a reti bianche: poche emozioni e tanta imprecisione da entrambe le parti, gli attacchi capitanati da Ronaldo e Mbappé non decollano in questi primi 45 minuti. La prima grande occasione della partita è del Portogallo con Bruno Fernandes che, servito in verticale da Cancelo, si fa bloccare il tiro da Maignan. La Francia non riesce a reagire e al minuto 62' il portiere del Milan compie una gran parata su un tiro molto ravvicinato di Vitinha. Anche la Francia dopo qualche minuto si fa vedere dalle parti di Diogo Costa con Kolo Muani: Ruben Dias riesce a salvare la conclusione dell'attaccante francese con una scivolata decisiva. La Francia attacca con continuità e al minuto 70 Camavinga, dopo un azione prolungata dei suoi compagni, va a centimetri dal gol. L'equilibrio del match si prolunga anche ai tempi supplementari, e la prima occasione è del Portogallo: dopo una grande azione personale di Francisco Conceicao, Ronaldo calcia fuori e non riesce a battere in rete da posizione ravvicinata. La parità si interrompe soltanto ai calci di rigore, con la Francia vincente che raggiunge la semifinale. Viene eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo

Chi affronterà la Francia in semifinale?

La Francia giocherà la semifinale martedì 9 luglio con la Spagna a Monaco di Baviera.