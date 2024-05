Con la sconfitta del Milan, è arrivata l'aritmetica qualificazione per i play-off scudetto della Lazio in questo campionato. Quest'oggi però, c'è una partita importante e sentitissima, il derby tra Roma e Lazio che all'andata vide trionfare i ragazzi di Sanderra per 1-0. I giallorossi occupano il secondo posto in classifica a sole 3 lunghezze dall'Inter prima, i biancocelesti invece restano quarti dopo l'ultima sconfitta avvenuta in casa contro l'Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali tra Roma e Lazio in questo derby di primavera.

Formazioni ufficiali Roma-Lazio Primavera 1

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Marazzotti, Alessio, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Ivkovic, Mlakar, Graziani, nardin, Levak.

All.: Federico Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Cappelli, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disp.: Martienelli, Renzetti, Bedini, D'Agostini, Napolitano, Kone, Tredicine, Bigotti, D'Alessandro,Nazzaro.

All.: Stefano Sanderra

