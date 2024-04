MOVIOLA | Genoa-Lazio partita tranquilla per Feliciani

Nella sfida che apre la 33° giornata di Serie A tra Genoa - Lazio, i biancocelesti riescono ad espugnare Marassi, regalandosi 3 punti fondamentali per poter sperare in un posizionamento europeo.

La Moviola

Nel primo tempo la partita intensa, ma mai scorretta con Ermanno Feliciani della sezione di Teramo che raramente è chiamato in causa e gestisce la partita con tranquillità pronto a richiamare i pochissimi eccessi agonistici. L'unica ammonizione estratta nella prima frazione di gioco è ai danni di Nicolò Casale per un fallo in ritardo su Retegui al 16' minuto di gioco.

Nel secondo tempo partita che si fa più agonistica, ma rimane sempre nei binari della correttezza, ammoniti Cataldi e Vogliacco.

La squadra arbitrale

Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Assistenti: Zingarelli - Scarpa

IV uomo: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

VAR: Rosario Abisso

AVAR: Federico La Penna