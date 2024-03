La Repubblica | Il Milan e l’arbitro Di Bello, all’Olimpico sconfitta e rissa

Il pieno recupero di Mattia Zaccagni è la miglior notizia dalla serata di ieri per la Lazio. La sconfitta 0-1 col Milan non rispecchia la prestazione, con i biancocelesti che recriminano una direzione arbitrale parecchio discutibile di Di Bello (il rigore su Castellanos, il rosso a Pellegrini gli episodi più controversi, prima del parapiglia finale e le espulsioni di Marusic e Guendouzi). L’approccio alla gara e il carattere mostrato, anche in inferiorità numerica, ridanno però morale in vista della sfida che può regalare un sogno, martedì in Champions contro il Bayern Monaco. All’Allianz Arena Sarri potrà contare sul suo esterno sinistro, tornato in grande spolvero. Dopo quasi due mesi di stop, Zaccagni ha dato risposte positive di tenuta atletica, stravincendo il derby con Florenzi. Alla fine, dopo una settimana di polemiche, Sarri può dirsi comunque ripagato di aver concesso tanto riposo ai suoi.

Il suo addio, senza una qualificazione europea il prossimo anno, resta comunque probabile. Al suo posto, è Raffaele Palladino il candidato numero uno a raccoglierne l’eredità. Piace parecchio dalle parti di Formello e, a quanto pare, il “like” è ricambiato. La conferma della candidatura infatti l’ha data lo stesso allenatore del Monza sui social. Taggato in una storia su Instagram con un sondaggio riguardo la sua possibile successione sulla panchina biancoceleste, d’istinto ha cliccato sul “sì”. La reazione del web è stata istantanea e in tanti laziali già hanno iniziato a immaginare come potrebbe essere la Lazio di Palladino. Solo giochi e fantasie per il momento, visto che tutto resta subordinato a un effettivo divorzio tra Lotito e Sarri, che avrebbe ancora un altro anno di contratto. Una fetta dipermanenza se la potrebbe giocare in Coppa Italia. A proposito: il 2 aprile ci sarà la semifinale d’andata contro la Juventus e da ieri sono in vendita i biglietti per il settore ospiti a Torino.

Lo riporta La Repubblica.