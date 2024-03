PRIMAVERA 1 | Lazio con solo il campionato in testa: ora continuità contro il Frosinone

La Lazio Primavera quest'oggi alle ore 11 tornerà in campo contro il Frosinone per una sfida molto delicata e che servirà per dare continuità all'importantissima sfida contro il Sassuolo in cui i biancocelesti hanno vinto in casa dei neroverdi per 1-2 facendo un salto importante proprio in chiave playoff superandoli al secondo posto. Ora Atalanta e Roma sono a 40 punti, solo 2 in più della Lazio, che ha la testa più libera per affrontare il resto della stagione al meglio tentando l'impresa di qualificarsi per i playoff.

La Lazio - I biancocelesti non hanno attraversato un buon periodo: un segnale di risveglio c'era stato in casa del Torino in occasione del ritorno della sfida di Coppa Italia, quando si era riuscita a portare sull'1-3 in modo quasi insperato dato il modo in cui si era messa la partita. Eppure la tripletta si Sulejmani è stata la soluzione giusta a una reazione che hanno avuto i biancocelesti e che poi hanno riproposto anche in casa del Sassuolo. Ora serve una maggior continuità, in una sfida molto complicata se si considerano le ultime gare del Frosinone e la posizione di classifica.

Il Frosinone - La squadra allenata da Angelo Adamo Gregucci sta vivendo un periodo molto importante: è al momento uno dei club più informa della Primavera 1, reduce da 6 gare da imbattuta, in cui ha portato a casa ben 4 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sconfitta a gennaio in casa della Sampdoria per 3-1, poi le vittorie contro il Sassuolo per 2-0, contro il Lecce per 2-1, contro l'Hellas Verona per 3-4 e contro la Roma per 1-0. Tra questi sono diversi i risultati importanti che hanno raggiunto, soprattutto considerando che fino alla sfida contro la Sampdoria erano solamente 3 i punti conquistati dalla squadra di Gregucci. Ora, invece, dopo quasi due mesi il Bologna dista 2 punti e il Monza 6. Una salvezza che sembrava insperata fino a poche giornate fa, ora sicuramente rimane complicata, ma se si continua sulle ali dell'entusiasmo, tutto è possibile.