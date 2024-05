Inter-Lazio | La lista dei convocati di Mister Tudor

Ci si avvicina sempre di più al fischio d'inizio di Inter-Lazio, sfida valevole per la 37° giornata di Serie A Tim 23/24, penultima di campionato. Per la squadra di Igor Tudor si prospetta una sfida molto difficile andando a trovare i Campioni d'Italia nel loro fortino; il tecnico croato ieri in conferenza stampa ha annunciato la titolarità di Provedel, Rovella e Pellegrini ed il rientro tra i convocati di Luis Alberto.

I convocati per Inter-Lazio scelti da Tudor

PORTIERI: Provedel, Mandas, Renzetti

DIFENSORI: Pellegrini, Patric, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic,

CENTROCAMPISTI: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Rovella

ATTACCANTI: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Gonzalez

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.