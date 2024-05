SERIE A | Inter-Lazio, le formazioni ufficiali della sfida

Mancano due giornate al termine del campionato di Serie A. Dopo il successo interno per 2-0 contro l’Empoli, la Lazio si appresta ad affrontare l’ultima trasferta della stagione. Alle ore 18:00, i biancocelesti saranno di scena allo Stadio San Siro di Milano per affrontare la capolista Inter. Se i nerazzurri sono già matematicamente Campioni d’Italia, la squadra di Tudor va a caccia di punti importanti per mettere al sicuro principalmente la partecipazione alla prossima Europa League.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

A disposizione:

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione:

Allenatore: Igor Tudor.

Inter e Lazio, terzo incrocio stagionale: i due precedenti

Oggi sarà la sfida numero tre fra nerazzurri e biancocelesti in stagione. La prima risale allo scorso 17 dicembre quando, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Inzaghi vinse per 0-2 con le reti di Lautaro Martinez e Thuram nella 16° giornata di Serie A. Anche il secondo, datato 19 gennaio, ha visto vincere l’Inter: questa volta il 3-0 ai biancocelesti porta le firme di Thuram, Calhanoglu e Frattesi, con la squadra nerazzurra che si qualifica alla Finale della Supercoppa Italiana.