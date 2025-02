Lazio-Monza: obiettivo tre punti e nuovi innesti a disposizione

Lazio pronta per il Monza: debutto post-mercato

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Lazio si prepara a ospitare il Monza allo Stadio Olimpico domenica 9 febbraio alle 15:00. Sarà la prima gara ufficiale dopo la chiusura del calciomercato, un’occasione per Marco Baroni di testare anche i nuovi acquisti Belahyane e Provstgaard, oltre a Ibrahimovic, che finora non ha ancora trovato spazio in campo. La partita sarà fondamentale per la classifica: i biancocelesti devono conquistare altri tre punti per cercare di superare nuovamente la Fiorentina, che nel recupero di ieri ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 contro l’Inter.

Foto Proietto

Biglietti e pubblico: attesa per un Olimpico pieno

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha preparato un’offerta speciale per i tifosi, con un pacchetto che include le sfide casalinghe contro Monza e Napoli. Nonostante ciò, al momento le presenze confermate per domenica pomeriggio sono ferme a quota 35.000. C’è ancora tempo, però, per acquistare i biglietti: la vendita resterà aperta fino alle 12:00 del giorno della partita, con la speranza di un ulteriore aumento del pubblico sugli spalti.