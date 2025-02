Lazio, buone notizie sulle fasce: Lazzari e Nuno Tavares verso il rientro

Lazzari e Nuno Tavares tornano in gruppo

Dopo giorni di apprensione, la Lazio può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Manuel Lazzari e Nuno Tavares sono tornati ad allenarsi con il gruppo per il secondo giorno consecutivo e ora viaggiano spediti verso la convocazione per la sfida contro il Monza. Con l’infortunio di Hysaj e l’esclusione di Pellegrini dalla lista, la situazione sugli esterni aveva destato preoccupazione, ma i due recuperi rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per Baroni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, entrambi potrebbero essere a disposizione già per la prossima gara.

Le prove tattiche di Baroni e le ultime decisioni

Restano ancora due allenamenti per definire le scelte di formazione: la sessione di questa mattina alle 11 e la rifinitura di domani pomeriggio alle 16. Dalle prove in campo, sembra che Nuno Tavares sia già pronto per partire titolare, affiancando Gila, Romagnoli e Marusic nel reparto difensivo. Lazzari, invece, dovrebbe iniziare dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. I loro rientri saranno fondamentali per la Lazio, che potrà così affrontare il Monza con maggiori soluzioni sulle corsie esterne.