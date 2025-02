Infortunio per Hysaj: stop forzato per il terzino della Lazio

Hysaj si ferma nel suo momento migliore

Brutte notizie per la Lazio: Elseid Hysaj ha subito un infortunio durante la sfida contro il Cagliari, proprio mentre stava vivendo il suo miglior momento stagionale e dopo aver ottenuto il reintegro in lista. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino ha riportato una lesione muscolare tra il primo grado (che prevede circa 20 giorni di stop) e il secondo grado (con un recupero stimato in 40 giorni).

Fraioli

Obiettivo recupero per l’Europa League

Nonostante l’infortunio, la Lazio spera di poter accorciare i tempi di recupero e riportare Hysaj in campo entro un mese, anticipando così il rientro di circa due settimane rispetto alle previsioni iniziali. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per gli ottavi di finale di Europa League, in programma il 6 e il 13 marzo. Intanto, il tecnico Marco Baroni ha comunque deciso di puntare su di lui, escludendo Luca Pellegrini dalla lista.