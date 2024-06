CdS | Affollamento a centrocampo: ecco chi è sicuro di una maglia da titolare

Il centrocampo della Lazio è piuttosto affollato. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Baroni può contare su Guendouzi, Rovella, Cataldi e Vecino. Questi giocatori, con le loro diverse caratteristiche, possono alternarsi e adattarsi a seconda dell'avversario e della loro condizione fisica. Guendouzi, che rischiava di lasciare la squadra a causa di tensioni con Tudor, potrebbe ancora essere oggetto di un'offerta significativa dall'Aston Villa. Per la Lazio però, vale almeno 30 milioni ed è visto come una pedina fondamentale per il ringiovanimento della squadra, oltre che un titolare fisso.

Gli altri si giocano un posto da titolari

Rovella deve riscattarsi dopo una stagione travagliata dalla pubalgia. Cataldi è una presenza costante e conosce bene il modulo di gioco, lo stesso usato da Pioli. Vecino, a un anno dalla scadenza del contratto, ha rifiutato la nazionale per concentrarsi esclusivamente sulla Lazio.