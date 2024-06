Il Messaggero | Castellanos, il Girona non lo molla: i possibili sviluppi

Il Girona non rinuncia a Taty Castellanos e desidera riportare l'argentino nella Liga. Come riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, il club spagnolo ha richiesto un incontro con la Lazio, che ha già respinto un'offerta di 15 milioni più bonus. Tuttavia, il Girona non si arrende.

I possibili scenari

Attualmente, la Lazio considera ufficialmente il numero 19 biancoceleste incedibile, ma la situazione potrebbe cambiare se l'offerta dovesse aumentare. La proposta attuale sarebbe già sufficiente a coprire interamente l'acquisto di Noslin (similmente a quanto fatto con Tchaouna usando i fondi di Luis Alberto) e permetterebbe al direttore sportivo Fabiani di acquisire anche Dia con un prestito obbligatorio da 12 milioni l'anno successivo. Questo mantenerebbe intatto il budget per tentare un colpo su Greenwood o Samardzic, per i quali Manchester United e Udinese sono attualmente restii a trattare.