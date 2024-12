Lazio-Atalanta, Gasperini: “Nel primo tempo molto meglio loro. Nel secondo invece…”

Non è bastata una super prestazione della Lazio nel primo tempo per portare a casa la vittoria. Allo scadere, Brescianini ha siglato il gol dell’1-1 per l’Atalanta rovinando di fatto la festa biancoceleste. Al termine, Gasperini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Gasperini a Sky Sport

Sorpresi da una Lazio così rabbiosa? Ce l’aspettavamo, la Lazio è capace di fare questo tipo di prestazioni. Un tempo per uno. Nel primo molto meglio loro, facevamo fatica a contenere soprattutto la loro velocità, forza, qualità. Nel secondo siamo venuti fuori molto bene. Complimenti ai giocatori di tutte e due le squadre, alla fine è venuta fuori veramente una bella partita. Abbiamo fatto l’1-1 tardi, altrimenti c’era anche il margine per vincere (…) Abbiamo finito questa serie di vittoria consecutive rimontando una partita difficile, su un campo tosto. La squadra ha finito in crescendo contro una Lazio forte, e questo è sicuramente un merito.

