Hellas Verona, la lista dei convocati di mister Baroni per la gara contro la Lazio | FOTO

Archiviata l'eliminazione in Coppa Italia, alla Lazio restano da giocare le ultime cinque gare di campionato per centrare l'obiettivo qualificazione ad un posto in Europa. Domani sera, alle ore 20:45, i biancocelesti di Igor Tudor, reduci da due successi consecutivi in Serie A, affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma l'Hellas Verona. La squadra gialloblù arriva da quattro punti raccolti nelle ultime due partite contro Atalanta ed Udinese, e sono in piena lotta salvezza.

In vista della gara in programma domani sera all'Olimpico contro la Lazio, l'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni, ha diramato la lista dei 25 calciatori gialloblù convocati per la sfida contro la squadra biancoceleste.

Hellas Verona, i convocati gialloblù di Baroni che affronteranno la Lazio

La lista completa dei 25 calciatori convocati: 1 Montipò, 6 Belahyane, 7 Tavsan, 8 Lazovic, 9 Henry, 10 Mitrovic, 11 Swiderski, 16 Chiesa, 17 Noslin, 18 Centonze, 19 Vinagre, 21 Dani Silva, 23 Magnani, 25 Serdar, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 31 Suslov, 32 Cabal, 33 Duda, 34 Perilli, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 90 Folorunsho, 99 Bonazzoli.

Classifica, la situazione dell'Hellas Verona a cinque giornate dal termine della Serie A

La squadra gialloblù, dopo 33 giornate di campionato di Serie A, si trova a quota 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte. La classifica vede l'Hellas Verona al 15esimo posto insieme all'Empoli, in piena lotta salvezza, a +3 sulla coppia Udinese-Frosinone al terz'ultimo posto e +5 sul Sassuolo penultimo.